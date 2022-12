“லிஸ்டு” போட்ட ஆளுநர் ரவி.. பறக்கும் வாழ்த்துகள்! அரசியலா? - சு.வெங்கடேசனுக்கு வந்த “டவுட்டு”

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கும் தமிழ்நாடு அரசுக்கும் இடையே மோதல்போக்கு நீடித்து வரும் நிலையில் அவரது செயல்பாடு குறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு மதுரை எம்.பி. சு.வெங்கடேசன் ட்விட்டரில் சந்தேகம் கிளப்பி இருக்கிறார். பிரமுகர்களின் பட்டியலை எடுத்து தனது வாழ்த்துகளை நேரில் தருமாறு ஆளுநர் அனுப்பி வைப்பது நிர்வாக செயல்பாடா? அரசியல் செயல்பாடா? என்று அவர் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

தமிழ்நாடு ஆளுநராக பன்வாரிலால் புரோகித் பஞ்சாப் மாநிலத்தின் ஆளுநராக மாற்றம் செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டின் ஆளுநராக கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் நியமிக்கப்பட்டார்.

மத்திய அரசு அதிகாரியாக பணிபுரிந்துவிட்டு நாகாலாந்து மாநில ஆளுநராக ஆர்.என்.ரவி பணிபுரிந்த காலத்திலேயே அவருக்கு எதிராக கடுமையான விமர்சனங்கள் இருந்தன. நாகா அமைப்புகள் ஆர்.என்.ரவிக்கு எதிராக கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்து இருந்தன.

3000 பேர்.. சென்னையில் திரண்ட கம்யூனிஸ்ட்கள்... ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட முயற்சி.. அதிரடி கைது

English summary

Marxist Communist Madurai MP Su Venkatesan is raising doubts on Tamil Nadu Governor RN Ravi on his activities in the midst of ongoing conflict between and the Tamil Nadu government