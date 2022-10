3.50 மணிக்கு இறந்த ஜெயலலிதாவின் உடலுக்கு 4.20 மணிக்கு சிபிஆர் சிகிச்சை தந்த அப்பல்லோ மருத்துவமனை

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு இதய செயலிழப்பு நிகழ்ந்த போது மருத்துவமனையின் கருவிகளை சுத்தம் செய்யும் பயிற்சி பெறாத 3 பேரை கொண்டு சிபிஆர் செய்யப்பட்டது என ஆறுமுகசாமி அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ஜெயலலிதாவுக்கு கடந்த 2016, டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி என்னவானது என்பது குறித்து ஆறுமுகசாமி ஆணைய அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு டிசம்பர் 4, 2016 இல் இதய செயலிழப்பு ஏற்பட்டது.

மறைந்த முதல்வரின் இறந்த நேரம் என்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது நீண்ட கால விளைவுகளை ஏற்படுத்துவதுமாகும். இறப்பு நேரம் அதிகாரப்பூர்வமாக 5.12. 2016 அன்று இரவு 11.30 மணி என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

CPR treatment given to Jayalalitha after her death by those who cleans the instruments in Apollo hospital.