ஜி நீங்களா? மாரிதாஸ், மோகன்ஜியுடன் போட்டோ! சித்தார்த்தை சாடிய அதே வீரர்தான்.. திருமா மீது விமர்சனம்?

சென்னை: மதுரை விமான நிலையத்தில் வீரர்கள் இந்தியில் பேசி தனது பெற்றோரை 20 நிமிடங்களுக்கு மேல் காக்க வைத்ததாக குற்றம்சாட்டிய நடிகர் சித்தார்த்தை ஒருமுறையில் விமர்சித்து வீடியோ வெளியிட்ட சிஆர்பிஎப் வீரர் பாஜக ஆதரவாளர் மாரிதாஸ், இயக்குநர் மோகன் ஜி ஆகியோருடன் இருக்கும் புகைப்படங்கள் அதிகளவில் பகிரப்பட்டு வருகிறது. இவர்தான் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் திருமாவளவனை விமர்சித்தவர் என்றும் கூறப்படுகிறது.

சித்தார்த்தின் விமர்சனத்தை வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்ட சிஆர்பிஎப் வீரர், "இந்திய மொழிகளில் ஏதாவது ஒரு மொழியை பேச சொல்லுங்கள் நாங்கள் பேசுவோம். நீங்க எப்படி ஆங்கிலத்தில் பேச சொல்லலாம்? நாங்கள் என்ன வெள்ளையர்களா? வெள்ளையர்களே இங்கு வந்து இந்தி கற்கிறார்கள்.

உன்னை நாங்கள் துன்புறுத்தி விட்டோமா? பெற்றோரிடம் சில்லறை இருந்தது என சொல்லி இருக்கிறீர்கள். சில்லறை காசை எந்த மொழியில் எடுங்க சொன்னார்கள்? அதை எப்படி நீ புரிஞ்சுகிட்ட? சைகை செய்தார்களா? அதை முதலில் சொல்லு. வேலையில்லாதவர்கள் துன்புறுத்துவதாக சொல்லி இருக்கிறீர்கள்.

The photos of CRPF soldier with BJP supporter Maridhas and director Mohan G, who criticized actor Siddharth for accusing soldier speaking in Hindi at Madurai airport. It is also said that he is the one who criticized Thirumavalavan a few days ago.