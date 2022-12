பசங்க மேல கை வச்சிட்டாங்க..வெறி ஆயிருச்சு! TTF வாசனுக்கு கேஸ் கட்டபை வாங்குற மாதிரி.. சிக்கிட்டாரே!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கடலூருக்கு சென்ற பிரபல யூட்யூபர் டிடிஎஃப் வாசனை பார்க்கச் சென்ற ரசிகர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில்,"கேஸ் வாங்குவது நம்ம வாழ்க்கையில் துணிக்கடையில் கட்டை பை வாங்குற மாதிரி" எனவும் "பசங்க மேல கை வச்சுட்டாங்க..செம வெறி ஆயிட்டேன்" என டிடிஎஃப் வாசன் பேசியிருப்பது சமூக வலைதளங்களில் கடும் கண்டனங்களை பெற்று வரும் நிலையில் கடலூர் போலீசார் அவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்ய இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பைக் சாகச யூட்யூபரான டிடிஎஃப் வாசன் கடந்த 14ஆம் தேதி கடலூர் வந்தபோது அவரை காண ரசிகர்கள் அதிகளவில் கூடியதால் போலீசார் தடியடி நடத்தி விரட்டியதாகவும், ஹெல்மெட் அணியாமல் வந்தவர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளதாகவும் தகவல் வெளியானது.

கடலூர் புதுப்பாளையத்தில் செந்தில் செல்அம் என்ற இளம் இயக்குனர் கடலூரில் திரைப்பட அலுவலகம் திறக்க பைக் ரைடர் மற்றும் யூட்யூபரான டிடிஎஃப் வாசனை கடந்த 14ஆம் தேதி கடலூருக்கு அழைத்திருந்தார். இதனையடுத்து அங்கு ரசிகர்கள் அதிக அளவில் திரண்டனர்.

ஜார்க்கண்ட்: ஓபிசி-க்கு 27% இடஒதுக்கீடு மசோதா- ஒப்புதல் தராத ஆளுநர்- முட்டி மோதும் சிஎம் சோரன்!

English summary

While a case has been registered against the fans who went to Cuddalore to see the famous YouTuber TTF vasan, it has been reported that a case is also being filed against him.