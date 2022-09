ஆசியக் கோப்பை: ”போர் கண்ட சிங்கம்” இலங்கை கிரிக்கெட்டுக்கு புத்துயிர் கொடுத்த ”ஒரு ஆபத்து”

Chennai

சென்னை: கத்துக்குட்டு அணியாக பார்க்கப்பட்ட இலங்கை அணி, இன்று ஆசியக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் விளையாடவுள்ளது. இலங்கை அணியின் முன்னேற்றத்திற்கும், வளர்ச்சிக்கும் யார் காரணம், எப்படி இத்தனை தொடர் வெற்றிகள் சாத்தியமானது என்பதை பார்க்கலாம்.

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் யாரும் எதிர்பார்க்காதவாறு இலங்கை கொடியை உயர்ந்து பார்க்க வைத்துள்ளனர் இலங்கை கிரிக்கெட் வீரர்கள். "ஒரு காலத்தில் எவ்வளவு பெரிய ஆள் தெரியுமா, இப்போ இப்படி ஆகிட்டாரு" என்று மெட்ராஸ் பட வசனம் அச்ச அசலாக இலங்கை அணிக்கு பொருத்திப் பார்க்கலாம்.

சங்கக்காராவின் ஓய்வுக்கு பின், கேப்டனான மேத்யூஸ் தலைமையிலான இலங்கை அணி , முக்கியத் தொடர்களில் தோல்வியை சந்தித்து வந்தது. முன்னணி வீரர்களின் ஓய்வு, உள்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியத்தின் பிரச்னை, புதிய வீரர்களின் காயம் என இலங்கை கிரிக்கெட்டை சுக்குநூறாக்கியது.

Sri Lankan team, seen as the Small team, will play in the final of the Asia Cup today. Let's see who is responsible for the progress and development of the Sri Lankan team and how successive victories were possible.