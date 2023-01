நீட் தேர்வை அதிமுகவால் ஏன் தடுக்க முடியவில்லை? முதல்வர் கேள்விக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அளித்த பதில்!

Chennai

சென்னை: சட்டசபையில் நீட் தேர்வு விவகாரம் தொடர்பாக திமுக - அதிமுக இடையே காரசார விவாதம் நடைபெற்றது. அதில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் நீட் தேர்வு கொண்டு வரப்பட்டது என்றாலும், திமுக அதனை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார். அதேபோல் அதிமுக ஆட்சியில் ஏன் தடுக்க முடியவில்லை என்ற கேள்விக்கு, உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கு அனைவரும் கட்டுப்பட்டு ஆக வேண்டும் என்று பதில் அளித்துள்ளார்.

2023ம் ஆண்டின் முதல் சட்டசபை கூட்ட, ஆளுநர் ரவி உரையுடன் திங்கட்கிழமை தொடங்கியது. முதல் நாளன்று உரையாற்றிய ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, தமிழ்நாடு அரசின் உரையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த திராவிட மாடல், பெரியார், அம்பேத்கர் உள்ளிட்ட பல வார்த்தைகளை விடுத்தும், சில பகுதிகளை சேர்த்தும் வாசித்தார்.

இது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருந்த நிலையில், சட்டமன்றத்தில் இன்று ஆளுநர் உரையின் மீதான விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது. இதனிடையே அதிமுகவின் எடப்பாடி பழனிசாமி அணி எம்எல்ஏ-க்கள் கருப்பு சட்டை அணிந்து சட்டசபை வந்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து சட்டசபை கூட்டம் தொடங்கிய நிலையில், நீட் தேர்வு தொடர்பான விவாதம் வந்தது.

