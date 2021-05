அரபிக்கடலில் உருவாகும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி புயலாக மாறும் - மிக மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் 4 மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு நீலகிரி, கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தென்காசி ஆகிய 4 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய கன மழை பெய்யக்கூடும் என கூறியுள்ளது.

அரபிக்கடல் பகுதியில் வரும் 14ஆம் தேதி உருவாகும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக குமரிக்கடல், லட்சத்தீவு, மாலத்தீவு கடல் பகுதிகளில் சூறாவளி வீசும் என வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. 16ஆம் தேதி ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி புயலாக மாறக்கூடும் எனவும் வானிலை மையம் கணித்துள்ளது.

நடப்பாண்டு தென்மேற்குப் பருவமழை வரும் ஜூன் 1ஆம் தேதி தொடங்கும் என்று வானிலை ஆய்வாளர்கள் கூறி வரும் நிலையில் அதற்கு முன்னோட்டமாக அரபிக்கடலில் புயல் உருவாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

The Met Office has forecast heavy rain with thunder and lightning in 4 districts in Tamil Nadu in the next 24 hours. Thundershowers will develop at several places in the Nilgiris, Kanyakumari, Tirunelveli and Tenkasi districts during the next 24 hours.