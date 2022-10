அதிமுக சார்பில் சட்டசபைக்கு நாங்கள் வந்து விட்டோம்.. அது அவங்க கிட்ட கேளுங்க - ஓபிஎஸ் நறுக்

Chennai

சென்னை: ஜனநாயகக் கடமையாற்றவே நாங்கள் அதிமுக சார்பில் சட்டசபைக்கு வந்திருக்கிறோம். அவர்கள் பற்றிய கேள்விகளை எங்களிடம் கேட்க வேண்டாம் அவர்களிடம் கேளுங்கள் என்றும் ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார்.

பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலையில் தமிழக சட்டசபைக் கூட்டம் கூடியுள்ளது. இந்த கூட்டத்தில் எதிர்கட்சி துணைத்தலைவராக ஓ.பன்னீர் செல்வமும் மனோஜ் பாண்டியன், வைத்திலிங்கம் ஆகிய எம்எல்ஏக்கள் பங்கேற்றனர்.

இன்றைய முதல்நாள் கூட்டத்தை எதிர்கட்சித்தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அவரது ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் புறக்கணித்தனர். அதிமுக பொன்விழா ஆண்டு என்பதால் அனைவரும் ராயப்பேட்டை அதிமுக அலுவலகத்திற்கு சென்று கொடியேற்றி கொண்டாடினர்.

English summary

We have come to the Assembly on behalf of AIADMK to do our democratic duty. Don't ask us questions about them, ask them, said O. Panneer Selvam.