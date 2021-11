சென்னையை நோக்கி வரும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்... எங்கெங்கு மழை பெய்யும் - புவியரசன் தகவல்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தென்மேற்கு வங்கக் கடலில் நிலை கொண்டிருந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் சென்னைக்கு தென்கிழக்கே 160 கிலோ மீட்டர் மையம் கொண்டுள்ளது. இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் சென்னைக்கு அருகே கரையை கடக்கும் என்று எதிர்க்கப்படுவதாக வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் கூறியுள்ளார். திருவள்ளூர், சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் கரையோர பகுதிகளில் காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் புவியரசன் கூறியுள்ளார்.

காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் மேற்கு- வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வடசென்னை அருகே கரையை கடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் சென்னையில் 40 கி.மீட்டர் முதல் 45 கி.மீட்டர் வரை தரைக்காற்று வீசக்கூடும் என தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி சென்னை உட்பட பல மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில் இன்று காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கரையை கடக்கும் நிலையில் நேற்று மாலை முதல் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் தொடர் மழை பெய்து வருவதால் பல பகுதிகள் வெள்ளத்தில் மிதக்கின்றன. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதி கனமழை மூன்று இடங்களிலும் , மிக கனமழை 23 இடங்களிலும் பதிவாகியுள்ளது.

English summary

The depression is located 160 km southeast of Chennai in the southwestern Bay of Bengal. Director of the Meteorological Center Puviarasan said that the depression was opposed to cross the border near Chennai. Puviarasan also said that there is a possibility of heavy rain with wind in the coastal areas in Tiruvallur, Chennai, Kanchipuram, Chengalpattu and Villupuram districts.