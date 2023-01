குஷ்பு பற்றி ஆபாசம்.. தேசிய மகளிர் ஆணையத்தில் திமுக சைதை சாதிக் ஆஜர்.. நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்பு

Chennai

சென்னை: பாஜகவில் உள்ள நடிகைகள் பற்றி குறிப்பாக குஷ்பு பற்றி ஆபாசமாக மேடையில் பேசிய திமுகவின் சைதை சாதிக் டெல்லியில் உள்ள தேசிய மகளிர் ஆணையத்தில் நேரில் ஆஜராகி தனது செயலுக்கு ‛நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு' கேட்பதாக எழுத்துப்பூர்வமாக எழுதி கொடுத்துள்ளார்.

திமுகவை சேர்ந்தவர் சைதை சாதிக். இவர் திமுக சார்பில் நடக்கும் பல்வேறு கூட்டங்களில் கட்சி சார்ந்து பேசி வருகிறார்.

இந்நிலையில் தான் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு சென்னை ஆர்கே நகரில் திமுக கூட்டம் நடந்தது. இந்த கூட்டத்தில் சைதை சாதிக், பாஜகவினரை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வந்தார்.

DMK's Saidai Sadiq, who spoke obscenely about actresses in the BJP, especially Khushbu, appeared in person at the National Commission for Women in Delhi and gave a written apology for his act.