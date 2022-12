இனி இதெல்லாம் சொல்லி தப்பிக்க முடியாது.. போலீசாருக்கும் செக் வைத்த சைலேந்திரபாபு! ஹெல்மெட் கட்டாயம்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: காவல்துறையினர் இருசக்கர வாகனங்களில் பயணிக்கும் போது கட்டாயம் ஹெல்மெட் அணிய வேண்டாம் என்றும், மீறினால் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் டிஜிபி சைலேந்திரபாபு எச்சரித்துள்ளார்.

இருசக்கர வாகனத்தில் பயணிப்பவர்கள் கட்டாயம் ஹெல்மெட் அணிந்திருக்க வேண்டும் என்பது போக்குவரத்து விதி. ஆனால் இந்த விதிகளை வாகன ஓட்டிகள் சிலர் மதிப்பதில்லை.

இதனையடுத்து கடந்த மார்ச் மாதம் இது குறித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், காரில் செல்பவர்கள் அனைவரும் கட்டாயம் சீட் பெல்ட்டை அணிய உத்தரவிட வேண்டும் என்று கோரப்பட்டிருந்தது.

1000 ரூபாய் கொடுப்பதற்கு பதில் பொங்கல் பரிசே இல்லை என்று சொல்லியிருக்கலாம் -தமிழ் மாநில காங்கிரஸ்

English summary

DGP Sylendra Babu has warned that the policemen should not wear helmets while traveling on two-wheelers and strict action will be taken against them if they violate it.