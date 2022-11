கிளம்பிய நூதன மோசடி.. ஆதார் ஈபி லிங்க் பண்ணலயா? ‘க்ளிக்’ பண்ணா காலி.. டிஜிபி சைலேந்திரபாபு வார்னிங்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : உங்களது மின் இணைப்பு எண்ணுடன் ஆதார் கார்டு இணைக்கப்படவில்லை, நாங்கள் அனுப்பும் லிங்கில் ரூ. 10 செலுத்தினால் உங்களது மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்படாது என்று கூறுவார்கள், அப்படி அவர்கள் அனுப்பும் லிங்க்கில் பணம் செலுத்தினால், நமது வங்கிக் கணக்கில் உள்ள மொத்த பணத்தையும் அவர்கள் எடுத்து விடுவார்கள் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் டிஜிபி சைலேந்திர பாபு.

சைபர் மோசடிக்கு எல்லை கிடையாது, மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று டிஜிபி சைலேந்திர பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

உங்களின் பாஸ்வேர்ட், ஓடிபி எண், வங்கி எண் குறித்த தகவல்களை வங்கிகள் ஒருபோதும் கேட்காது. எனவே, அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் அனுப்பும் லிங்கை கிளிக் செய்ய வேண்டாம் என்று டிஜிபி சைலேந்திரபாபு எச்சரித்துள்ளார்.

English summary

DGP Sylendrababu warns that They say, Aadhaar card is not linked with your Electricity connection, click the link we send and pay Rs. 10. If we pay they will take the entire amount from our bank account.