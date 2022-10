பாரதி பாஸ்கரா இப்படி பேசியது.. அதுவும் அறிவாளி.. "காவி ஆர்எஸ்எஸ்" வெச்ச குறி.. சீறும் டாக்டர் ஷாலினி

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: "தமிழ் இலக்கியம் என்பதே பக்தி இலக்கியம்தான்" என்று பிரபல பட்டிமன்ற பேச்சாளர் பாரதி பாஸ்கர் பேசிய பேச்சு, சோஷியல் மீடியாவில் விவாதமாக வெடித்து வருகிறது.

பிரபல பட்டிமன்ற பேச்சாளர் பாரதி பாஸ்கர்.. தன்னுடைய சுவாரஸ்யமான பேச்சுகளால் தமிழக மக்களை கவர்ந்தவர்.. கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் மற்றும் எம்பிஏ முடித்துள்ளார்.

ஒரு வங்கியில் முக்கிய பொறுப்பில் இருந்தாலும், இவரது பேச்சின் மீதுள்ள ஆர்வத்தால் தொடர்ந்து பட்டிமன்ற மேடைகளில் பேசி வருகிறார்.. குறிப்பாக, பட்டிமன்ற ராஜாவுக்கும், பாரதி பாஸ்கருக்கும் நடக்கும் கருத்து போட்டிகளுக்கு லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் உண்டு.

கோவையில் தமிழ் தாய் வாழ்த்து புறக்கணிப்பா? நடந்தது என்ன?தமிழிசை சவுந்தரராஜன் விளக்கம்

English summary

Did Bharathi Bhaskar talk about Bhakti in Tamil and what did Dr Shalini say about it