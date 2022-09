அமித்ஷாவை விடுங்க.. எடப்பாடி வீட்டில் 2 பேர்.. சுயநல பேர்வழி.. ரகசியத்தை போட்டுடைத்த வைத்திலிங்கம்

Chennai

சென்னை: அமமுகவுடன் கூட்டணி வைத்து, தேர்தலை சந்திக்கலாம் என்று கடந்த 2021 தேர்தலுக்கு முன்பேயே நாங்கள் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் வலியுறுத்தினோம், அவர்தான் இதற்கு ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்று, ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் வைத்திலிங்கம் முக்கிய தகவல் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்..!

அதிமுக பொதுக்குழு குறித்து தனி நீதிபதி அளித்த உத்தரவை ரத்து செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் இரு நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வு தீர்ப்பளித்துள்ளது...

இதன் மூலம் ஜூலை 11ஆம் தேதி எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பால் நடத்தப்பட்ட பொதுக் குழு செல்லுபடியாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.. தொடர்ந்து எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நெருக்கடியை தரும் அளவுக்கு நீதிமன்ற உத்தரவுகள் வந்து கொண்டிருந்த நிலையில், இந்த ஹைகோர்ட் உத்தரவு பெருத்த நம்பிக்கையை அவருக்கு தந்துள்ளது.

10+10.. யாரும் வர முடியாது.. 'பளீச்’ கணக்கு போட்ட எடப்பாடி.. குறுக்கே ஓபிஎஸ் - 'கவுன்ட்டர்’ அட்டாக்!

