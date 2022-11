ஸ்டாலினின் கோபம் தணிந்ததா? முன்னாள் அமைச்சர் சுரேஷ் ராஜனுக்கு பதவி! மீண்டும் கழகத்தில் கை ஓங்குமா?

Chennai

சென்னை : திமுக முன்னாள் அமைச்சர் சுரேஷ் ராஜன் மீது திமுக தலைவரும், முதல்வருமான முக ஸ்டாலின் அதிருப்தியில் இருந்து வந்த நிலையில், அவரது கோபம் தணிந்துள்ளதாகத் தெரிகிறது. சுரேஷ் ராஜனுக்கு மீண்டும் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளதால், அவரது ஆதரவாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

தனக்கு மிகவும் நெருக்கமாகச் செயல்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் சுரேஷ் ராஜன் மீது உள்ளாட்சி தேர்தல் விவகாரத்தில் கடுமையாக அப்செட் ஆனார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

இதன் காரணமாக, அவரை பதவியில் இருந்து தூக்கி, அவரை முற்றிலும் புறக்கணித்ததோடு, அவர் பல முறை சந்திக்க முயன்றபோது அதனையும் தவிர்த்தார். சமீபத்திய மாவட்ட செயலாளர்கள் நியமனத்திலும் அவருக்கு பதவி கிடைக்கவில்லை.

இந்நிலையில் தான் திமுக தணிக்கைக் குழு உறுப்பினர் பதவி சுரேஷ் ராஜனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், ஸ்டாலினின் கோபம் தணிந்துவிட்டதாக உற்சாகமாகிறார்கள் சுரேஷ் ராஜனின் ஆதரவாளர்கள்.

