பொன்னியின் செல்வன் 2ம் பாகமும் இப்படி இருந்தால் கடும் விளைவைச் சந்திப்பீர்கள் - கெளதமன் எச்சரிக்கை!

சென்னை : பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகத்தில் உண்மை இல்லை என்றால் கடுமையான விளைவுகளைச் சந்திக்க நேரிடும் என இயக்குனர் கௌதமன், படக்குழுவுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

மணிரத்னம் இயக்கத்தில் விக்ரம், கார்த்தி, ஜெயம் ரவி உள்ளிட்ட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள 'பொன்னியின் செல்வன்' திரைப்படம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றதோடு, வசூல் ரீதியாகவும் வெற்றி பெற்று வருகிறது.

பொன்னியின் செல்வன் படம் குறித்து கலவையான விமர்சனங்கள் எழுந்து வருகின்றன. பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் வரலாற்றை திரித்து விட்டதாகவும் சிலர் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

பொன்னியின் செல்வன் மெகா ஹிட்! ஆனால் உண்மை வரலாறு அதுவல்ல.. இதெல்லாமே பொய்தானா.. புதிய தகவல்கள்

Director Gowthaman warns ponniyin selvan movie team Director Gauthaman has said that if such acts of changing history take place in Ponniyin Selvan second part too, there will be severe consequences.