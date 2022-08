"தாடி"! அன்று அக்யூஸ்டு.. இன்று சோம்பேறி.. மோடி, அமித்ஷாவை "விமர்சித்த" ராதாரவி.. கலாய்த்த பேரரசு

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: பிரதமர் மோடியும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் தாடி வச்சிருக்காங்க, இப்படி வசமாக மாட்டிக்கிட்டீங்களே என நடிகர் ராதாரவியை இயக்குநர் பேரரசு கலாய்த்தார்.

ரியா தி ஹான்டட் ஹவுஸ் எனும் திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் இயக்குநர் பாக்யராஜ் பங்கேற்றார். பழைய இருட்டுபாளையம் எனும் ஊரில் பேய் வீடு இருக்கிறது. இது ஊர்மக்களை திகிலில் இருக்க வைத்தது.

இந்த படம் ஒரு காமெடி கலந்த த்ரில்லர் படமாகும். இந்த படத்தில் பாண்டியராஜன், வையாபுரி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளார்கள். இந்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் நடிகர் ராதாரவி, பெசன்ட் நகர் ரவி, நடிகரும் இயக்குநருமான பாக்யராஜ், இயக்குநர் பேரரசு உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

பிரதமர் மோடியும், அமித்ஷாவும் இரட்டை இலைகளால் ஆசி வழங்கும் பேனர்.. அப்போ டெல்லி மேலிட ஆதரவு அவருக்கா?

Director Perarasu advises Radharavi that Modi and Amitshah also having beard. He said this as Radharavi says that those who have beard are lazy fellows.