பாதியில் வந்த கைகளுக்கு பதவி! பாஜகவுக்கு தாவ தயாராகும் திமுக ‘தலை’கள்? அண்ணாமலையின் “ஆப்ரேசன் தாமரை”

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக அமமுக உள்ளிட்ட வேறு வேறு கட்சிகளில் இருந்து புதிதாக கட்சியில் இணைந்தவர்களுக்கு, மாவட்ட செயலாளர்கள், அமைச்சர்கள் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் திமுகவில் குறிப்பிட்ட சில மாவட்டங்களில் கொடிகட்டிப் பறந்து வந்த முன்னாள் முக்கிய தலைவர்கள் பாஜகவில் இணைய இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

சுமார் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பல்வேறு கட்ட போராட்டங்கள், தடைகள் எல்லாவற்றையும் தாண்டி திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் முதல் முறையாக கடந்த ஆண்டு தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றார்.

நேற்று தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி அமைந்து ஓராண்டு நிறைவடைந்ததுள்ள நிலையில், அதனை தமிழகம் முழுவதும் திமுகவினர் உற்சாகமாக கொண்டாடினார். இந்நிலையில் திமுகவுக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில் ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றது.

It has been reported that the BJP has a network of former key leaders who have been flying the flag in certain districts in the DMK while district secretaries and ministers have been given responsibilities to newcomers to the party from other parties, including the AIADMK.