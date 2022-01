அவசரம், அவசரமாக பள்ளிகள் திறப்பதற்கு காரணம் என்ன?.. சந்தேகம் எழுப்பும் விஜயகாந்த்.. பரபர கேள்வி

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று 30,000-க்கு மேல் சென்ற நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக பாதிப்பு குறைய தொடங்கி உள்ளது. இதனால் தமிழகத்தில் அமல்படுத்தப்பட்டு இருந்த இரவு நேர ஊரடங்கு, ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும், பிப்ரவரி 1-ம் தேதி முதல் அனைத்து பள்ளிகளிலும், கல்லூரிகளும் திறக்கப்படும் என்றும் அரசு அறிவித்துள்ளது. நியோகோவ் என்ற புதிய வகை கொரோனா வைரஸ் கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறப்பது குறித்து அரசு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று

தே.மு.தி.க. பொதுச்செயலாளர் விஜயகாந்த் கூறியுள்ளார்.

English summary

The DMDK general Secretary vijayakanth has demanded that the tamilnadu government reconsider the opening of schools in Tamil Nadu. He also said that direct classes can be conducted only for 10th, 11th and 12th class students considering the general examination