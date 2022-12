திமுக இன்று முக்கிய மூவ்.. ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று அனைத்து அணி நிர்வாகிகள் கூட்டம்.. ஏன் தெரியுமா?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: திமுக அனைத்து அணிகள் மற்றும் குழுக்களின் நிர்வாகிகள் கூட்டம் இன்று முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் சென்னையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற உள்ளது. 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி புதிய அணி நிர்வாகிகள் எப்படி செயல்பட வேண்டும்? என்பது உள்பட பல்வேறு அறிவுரைகளை முதல்வர் ஸ்டாலின் வழங்க உள்ளார்.

2024ல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கு தேசிய மற்றும் மாநில கட்சிகள் இப்போது இருந்தே தயாராகி வருகின்றன. குறிப்பாக தலைவர்கள் அடிக்கடி ஆலோசனைகளை மேற்கொள்ள துவங்கி உள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டிலும் நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி திமுக, பாஜக, அதிமுக, அமமுக, மக்கள் நீதி மய்யம் உள்பட பல கட்சிகள் பணியை துவங்கி உள்ளன.

English summary

A meeting of DMK leaders of all teams and groups will be held today under the leadership of Chief Minister Stalin at Anna University in Chennai. How should the new team leaders act in the run-up to the 2024 parliamentary elections? Chief Minister Stalin is going to give various instructions including