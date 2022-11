அசைந்து கொடுக்காத ஆளுநர் ரவி! இனி வேலைக்கு ஆகாது! டெல்லி கதவை தட்டும் திமுக கூட்டணி! ’டீல்’ ஓகேவா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கும் ஆளும் திமுக அரசுக்கும் இடையே மோதல் போக்கு நீடித்து வரும் நிலையில் அவரை திரும்ப பெறக் கோரி கோரிக்கைகள் எழுந்து வருகின்றன. இந்த நிலையில் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக திமுக கூட்டணி கட்சிகள் குடியரசுத் தலைவரை சந்திக்க நேரம் கேட்டுள்ளதாக கூறியிருக்கிறார் கனிமொழி எம்பி.

தமிழகத்தில் கடந்த சில மாதங்களாகவே ஆளும் திமுக அரசுக்கும் ஆளுநர் ஆர் என் ரவிக்கும் மோதல் போக்கு நீடித்து வருகிறது. அரசு சார்பில் அனுப்பப்பட்ட மசோதாக்களை ஆளுநர் கிடப்பில் போட்டுள்ளதாக திமுக அரசு குற்றம் சாட்டி வருகிறது.

மேலும் பல்கலைக் கழக நிகழ்வுகளில் வேந்தர் என்ற முறையில் பங்கேற்கும் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி நிகழ்ச்சிகளில் சனாதனம் குறித்து பேசியது தமிழகம் முழுவதும் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் திமுக கூட்டணி கட்சிகள் ஆளுநருக்கு எதிராக களமிறங்கியுள்ளன.

DMK alliance plan to meet the President to get Tamil Nadu Governor RN Ravi back As the conflict between Tamil Nadu Governor RN Ravi and the ruling DMK government continues, there are demands for his recall. MP Kanimozhi has said that DMK alliance parties have asked for time to meet the President regarding this issue.