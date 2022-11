இந்த 64 தொகுதிகளில் திமுக, அதிமுகதான் எப்பவும் ஜெயிக்கும்.. மாற்றமே கிடையாது - அண்ணாமலை பரபர பேச்சு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழகத்தில் 60 - 64 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் திராவிட கட்சிகளே நிச்சயம் வெற்றி பெறும், அதில் மாற்றமே இருக்காது என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பேசியுள்ளார்.

அரசியல் தலைவர்களை உருவாக்கும் பயிற்சி முகாமில் பேசிய பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை, பிரதமர் மோடியின் அரசியல் வளர்ச்சி பற்றி பேசியுள்ளார்.

மேலும், தமிழகத்தில் திராவிடக் கட்சிகளின் அஸ்திவாரம் பற்றியும் பேசியுள்ள அண்ணாமலை, திராவிடக் கட்சிகளான திமுக அல்லது அதிமுக தமிழகத்தில் 60 முதல் 64 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுவது நிச்சயம் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

செம ட்விஸ்ட்! செய்தியாளர்களின் கன்னத்தை தட்டிக் கொடுத்து பாசத்தைப் பொழிந்த அண்ணாமலை.. அடடே..!

English summary

“Of the 234 assembly constituencies in Tamil Nadu, there will never be any change in 60 to 64 constituencies. DMK will win in that or AIADMK will win.” : said BJP state president Annamalai.