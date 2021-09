கொடநாடு வழக்கு மட்டுமல்ல.. எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மேலும் செக்.. ஆளும் தரப்பு எடுத்த புதிய அஸ்திரம்

Chennai

சென்னை: கொடநாடு வழக்கு மேல் விசாரணைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் பச்சைக்கொடி காட்டிவிட்டதால் மேல் விசாரணை தொடங்கி இதில் எடப்பாடி தரப்பினரின் பெயர் இடம் பெறுமோ என்ற பதற்றம் காணப்படுகிறது. இதனிடையே கொடநாடு வழக்கை தாண்டி நெடுஞ்சாலைத்துறை கோப்புகளையும் அடுத்தகட்ட அஸ்திரமாக எடுக்க போகிறதாம் ஆளும் திமுக தரப்பு. இதனால் அதிமுகவில் மேலும் கலக்கத்தை அதிகரித்துள்ளது.

கொடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கு விவகாரத்தில் மேல் விசாரணைக்குத் தடை கேட்டு அ.தி.மு.க பிரமுகர் அனுபவ் ரவி உச்ச நீதிமன்றத்தை அண்மையில் நாடினார். இதனால் தமிழக அளவில் இருந்த விஷயம், தேசிய அளவில் விவாதப்பொருளாக மாறி உள்ளது.

இது ஒருபுறம் எனில் கொடநாடு வழக்கு மேல் விசாரணைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் பச்சைக்கொடி காட்டிவிட்டது. இதனால் , வழக்கு விசாரணையை 60 நாள்களுக்குள் முடித்துவிட்டு இரண்டாவது குற்றப்பத்திரிகையைத் தாக்கல் செய்ய காவல்துறை தீவிரம் காட்டி வருவதாக காவல்துறை வட்டாரத்தில் இருந்த வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

]As the Supreme Court has given the green light to the Kodanadu case, there is a tension as to whether the name of the Edappadi will be included in the investigation. Meanwhile, the ruling DMK is going to take the highway department files as the next step beyond the Kodanadu case. Thus increasing further unrest in the AIADMK.