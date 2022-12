திமுக அரசை நடத்துவதே அதிமுகவிலிருந்து சென்ற 8 பேர்தான்.. கொளுத்தி போடும் ஜெயக்குமார்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுகவில் இருந்து சென்ற 8 பேர்தான் தமிழகத்தை ஆட்சி செய்கிறார்கள் என்று ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார். திமுகவில் உள்ளவர்கள் சிந்தித்துக்கொண்டுள்ளார்கள்.உழைப்பவர்களுக்கு மரியாதை இல்லை என்று சிந்தித்து வருகிறார்கள். கடைக்கோடி தொண்டனுக்கும் கூட அந்த கட்சியில் எந்த மரியாதையும் இல்லை என்று ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார்.

ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த ஜெயக்குமார், அதிமுக தொண்டர்கள் இன்றைக்கு வந்து நமது அம்மாவிற்கு கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளார்கள். இந்த எழுச்சியைப் பார்க்கும்போது நம்முடைய அம்மாவைப் பொறுத்தவரையில் இன்றும் மறையவில்லை. நம்மோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்ற உணர்வுதான் ஒவ்வொரு கழக தொண்டர்களின் மனதில் இருக்கின்றது.

புரட்சித்தலைவரும் சரி,புரட்சித்தலைவி அம்மாவும் சரி, என்றைக்குமே ஒரு அழிவில்லாத வாழ்க்கையைப் பெற்று,தமிழகம் மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதும் வாழ்க்கின்ற தமிழர்கள் அத்தனைப்பேரின் நெஞ்சங்களிலே நீக்கமற வாழ்ந்து வருகின்ற தலைவர்கள் புரட்சித்தலைவரும்,புரட்சித்தலைவி அம்மாவும்தான் என்று கூறினார்.

English summary

Jayakumar said that Tamil Nadu is ruled by 8 people who left AIADMK. People in DMK are thinking that there is no respect for working people. Jayakumar said that even Kadakodi Dontan has no respect in that party.