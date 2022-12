திமுக + பாஜக கூட்டணி? “கொள்கையும் இல்லாம, தலைமையும் இல்லாம”..சிவி சண்முகத்திற்கு திமுகவின் பதிலடி!!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தலைமையும் கொள்கையும் இல்லாமல் அதிமுக தடுமாறி வருவதால் அதிமுகவினர் விரக்தியில் இருக்கிறார்கள், சிவி சண்முகம் விரக்தியில் பேசியுள்ளார் என அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

நேற்று என்.எல்.சி ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம், திமுக, பாஜக கூட்டணி அமையவுள்ளதாக கூறி அதிர்ச்சியைக் கிளப்பினார்.

சி.வி.சண்முகத்தின் இந்தப் பேச்சுக்கு சம்பந்தப்பட்ட இரு கட்சிகளுமே கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன. இதனால், அரசியல் அரங்கில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

எதுக்கும் துண்டை போட்டு வைப்போம்! எம்பி கனவில் எடப்பாடியை சுற்றும் மாஜிக்கள்! களைகட்டும் அதிமுக!

English summary

DMK Minister Mano Thangaraj has responded to CV Shanmugam's talk about DMK + BJP alliance. “CV Shanmugam speaks in desperation. AIADMK members are in despair as the AIADMK is stumbling without leadership and policy," he said.