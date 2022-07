அண்ணன் அண்ணாமலை பயப்படத் தேவையில்லை.. உங்களை மாதிரி நாங்க இல்லை! விளாசிய திமுக எம்.பி அப்துல்லா

Chennai

சென்னை: போக்குவரத்து கழக பேருந்துகளை தனியார் வசம் ஒப்படைக்கும் முடிவை தமிழக அரசு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலைக்கு, திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.எம்.அப்துல்லா பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

தமிழக பொதுத் துறை நிறுவனமான போக்குவரத்து கழகம் நஷ்டத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது. இதனால் பேருந்து போக்குவரத்தில் தனியாரை ஈடுபடுத்தும் முடிவுக்கு தமிழக அரசு வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதில் முதற்கட்டமாக சென்னையில், ஆயிரம் பேருந்துகள் இயக்கத்தை, தனியாரிடம் கொடுக்க திட்டமிட்டுள்ளதாகவும், பின்னர் படிப்படியாக தமிழகம் முழுவதும், 25 சதவிகித பேருந்து போக்குவரத்தை தனியாரிடம் கொடுக்க முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியது.

DMK Rajya Sabha member MM Abdullah said that if the BJP rules Tamil Nadu, they will sell the state transport corporation to Adani or Ambani, just like Air India was sold to Tata.