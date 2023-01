எது பயனாக இருக்கும் என்றார்களோ.. அது பயனாக இல்லை! மர்மமாகவே இருக்கிறது! கடுமையாக சாடிய முரசொலி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : எது பயனாக இருக்கும் என்றார்களோ அது பயனாக இல்லை. மர்மமாகவே இருக்கிறது என பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை குறித்து திமுக அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான முரசொலியில் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதில்," பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை செல்லும் என்று உச்சநீதிமன்றத்தின் அரசியல் சாசன அமர்வு தீர்ப்பை அளித்துள்ளது. இது பா.ஜ.க. அரசின் நடவடிக்கைக்கு கிடைத்த வெற்றியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

பா.ஜ.க. அரசின் நடவடிக்கைக்கு எது உண்மையான வெற்றியாக அமையமுடியும் என்றால், பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை எதற்காக எடுக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டதோ அதன் நோக்கம் நிறைவேறி இருந்தால் மட்டும்தான் அதன் வெற்றியாகச் சொல்ல முடியும்.

மாஸ்டர்பிளான்! கராத்தே, குங்பூ கற்றவர்களுக்கு வலைவீசும் திமுக.. பறந்து வரும் போஸ்டிங்.. இதான் காரணம்

English summary

Whatever is said to be useful is not useful. DMK official daily Murasoli has severely criticized the demonetisation move as it remains a mystery.