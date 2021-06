ட்ரெய்லர் ஒகே.. மெயின் பிக்சர் எப்படி.. 'பட்ஜெட் 2021'.. பிடிஆருக்கு ஸ்டாலின் கொடுத்த டாஸ்க்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: டிரெய்லர் தான் ஆளுநர் உரை.. பட்ஜெட்டில் முழு படமும் இருக்கும் என்று கூறி பட்ஜெட் மீதான எதிர்பார்ப்பை முதல்வர் ஸ்டாலின் அதிகரிக்க வைத்துள்ளார்.

முதல்வரின் அறிவிப்பு காரணமாக நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பட்ஜெட்டில் என்னென்ன அறிவிக்க போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

ஏனெனில் இது ஸ்டாலின் முதல்வராகிய பின்னர் தாக்கல் செய்யப்படும் முதல் பட்ஜெட் ஆகும். நிதியமைச்சராக பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தாக்கல் செய்யும் முதல் பட்ஜெட்டும் இதுதான்.

English summary

The trailer is the governor's speech .. Chief Minister Stalin has increased the expectations on the budget by saying that there will be a full film in the budget. Due to the Chief Minister's announcement, there is an expectation of what Finance Minister PTR Palanivel thiyagarajan is going to announce in the budget.