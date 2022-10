“ரோஜ்கர் மேளா திட்டத்தில் தமிழ்நாட்டுக்கு துரோகம்”.. லிஸ்டை காட்டி திமுகவின் ராஜீவ் காந்தி விமர்சனம்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: சமீபத்தில் 'ரோஜ்கர் மேளா' திட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு பணிகளுக்கு தேர்வானவர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் மத்திய அமைச்சர்கள் பணி ஆணையை வழங்கினர்.

இந்த திட்டத்தின் மூலம் வரும் காலங்களில் 10 லட்சம் வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில் இந்த திட்டத்தின் கீழ் முதற்கட்டமாக வழங்கப்பட்ட 75 ஆயிரம் பணி ஆணைகளில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்களுக்கு வெறும் 450 பணி ஆணைகள் மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளன என திமுகவின் ராஜீவ் காந்தி விமர்சித்துள்ளார்.

பொருளாதார சரிவு.. பிற மாநில தொழிலாளர்களுக்கு உதவும் கரீப் கல்யாண் ரோஜ்கர் அபியான் திட்டம்!

English summary

Recently, Prime Minister Narendra Modi and Union Ministers issued job warrants to the candidates selected for central government jobs under the 'Rojgar Mela' scheme. DMK's Rajiv Gandhi has criticized that out of the 75,000 work orders issued in the initial phase, only 450 work orders have been given to people from Tamil Nadu.