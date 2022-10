திராவிடர்கள் யார் தெரியுமா? ஆளுநர் ரவி சொன்ன ஸ்டேட்மென்ட்.. இதுதான் உண்மை.. விளக்கம் தந்த திமுக

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: கிண்டி ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்று வரும் கருத்தரங்கில் பங்கேற்று பேசிய ஆளுநர் திராவிடம் குறித்து கூறியிருந்த கருத்து பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

இந்நிலையில் அவரது கருத்துக்கு பலரும் விமர்சனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் ஆளுநரின் கருத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து விளக்கமளித்துள்ளார் திமுகவின் ராஜீவ் காந்தி.

இது குறித்து அவர் டிவிட்டரில் எழுதியுள்ள பதிவு வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

‛வாரிசு அரசியல்’.. ஆளுநர் அரசியலே பேசக்கூடாதே! பாயிண்டை பிடித்து தமிழிசையை சாடிய திமுக ராஜீவ் காந்தி

English summary

The governor's remarks about the Dravidians while participating in the seminar held at the Governor's House in Guindy had caused a great controversy. However, many people are criticizing his opinion. DMK's Rajiv Gandhi has expressed his opposition to the Governor's opinion. His post on Twitter is being shared rapidly.