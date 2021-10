அதிமுகவை ஓவர்டேக் செய்து.. திமுகவிற்கு 'டப்' கொடுக்கும் பாஜக.. விழிக்கும் கட்சிகள்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் வெறும் 4 எம்எல்ஏக்களை மட்டுமே வைத்துள்ள பாஜக, தமிழக அரசியலில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருவதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறி வருகிறார்கள். திமுகவின் ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளையும் கழுகு கண்களோடு பார்க்கும் பாஜக தலைவர்கள், சரியான வாய்ப்புகள் கிடைத்தால் மக்களிடம் திமுகவை பற்றி கடுமையாக விமர்சிக்கிறார்கள்.

இதை ஆரம்பத்தில் இருந்தே கண்காணித்து வரும் திமுக, அதற்கு தகுந்தாற் போல் வியூகமும் அமைத்து செயல்பட்டு வருகிறது. அதேநேரம் பாஜகவோ தமிழகத்தில் எதிர்க்கட்சியாக தாங்கள் தான் செயல்படுவதாக வெளிப்படையாக கூறி வருகிறது. இதனை அதிமுகவும் வேடிக்கையாக கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது.

கோயில் நில விவகாரம், கோயில்களுக்கு பொதுமக்களை அனுமதிக்க வேண்டும் என்று இந்து சமயம் சார்ந்த விவகாரங்களில் திமுகவை கடுமையாக கேள்விகள் கேட்டும் விமர்சித்தும் வருகிறது பாஜக. இதனால் இந்த விவகாரங்களை மிகவும் கவனமாக கையாளும் திமுக அரசு , தனது பல்லாண்டு கனவு சீர்திருத்தங்களையும் சேர்த்து அமல்படுத்தி வருகிறது.

English summary

The BJP, which has only 4 MLAs in Tamil Nadu, is making a huge impact in Tamil Nadu politics. The BJP leaders, who see every activity of the DMK with an eagle eye, are harshly critical of the DMK to the people if given the right opportunities.