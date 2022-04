முதல்வருக்கு இபிஎஸ் பாடம் எடுக்க வேண்டாம்! விரைவில் வன்னியர் போற்றும் நல்ல முடிவு- துரைமுருகன் பளிச்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுக அரசு முறையான தரவுகளை நீதிமன்றத்தில் அளிக்கத் தவறியதால்தான் வன்னியர் இடஒதுக்கீடு சட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது" என்று எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி அபாண்டப் பழி சுமத்தியிருப்பதற்கு கடும் கண்டனத்தைத் தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும், நிச்சயம் வன்னியர் சமுதாயம் போற்றும் நல்ல முடிவினை உரிய நேரத்தில் அரசு எடுக்கும் என திமுக பொதுசெயலாளர் துரைமுருகன் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் வன்னியர்களுக்கான 10.5% உள் ஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்தது செல்லும் என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.

இந்நிலையில் வன்னியர்களுக்கான 10.5 விழுக்காடு தொடர்பான வழக்கில் சரியான சரியான தரவுகளை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யவில்லை என அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும் தமிழக எதிர்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி புகார் கூறியிருந்தார்.

English summary

DMK General Secretary Duraimurugan has said that the government will take a good decision in due course which is appreciated by the Vanniyar community.