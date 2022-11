ஒன்றரை வருஷாமா சொல்லிகிட்டே தான் இருக்காங்க.. எப்போது அமைச்சர் போகிறேன்? உதயநிதி சொன்ன பளீச் பதில்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுக இளைஞரணி செயலாளரும் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினின் மகனுமான உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று பிறந்தநாள் கொண்டாடும் நிலையில் அவரை அமைச்சர் ஆக்க வேண்டும் என்ற பேச்சுக்கள் மீண்டும் முளைத்திருக்கின்றன. இது குறித்து அவரது நண்பரும் அமைச்சருமான அன்பின் மகேஷ் பொய்யாமொழியும் மீண்டும் வலியுறுத்தி பேசியிருக்கும் நிலையில்.. உதயநிதியின் பதில் என்ன?

தமிழக முன்னாள் முதல்வரும் திமுக தலைவராக இருந்த கருணாநிதி மறைவுக்குப் பிறகு அக்கட்சியின் செயல் தலைவராக இருந்த ஸ்டாலின் திமுக தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். அதன் பிறகு நடந்த தேர்தலில் மக்களை சந்தித்து தமிழக முதல்வராகவும் உள்ளார்.

மு.க.ஸ்டாலின் மகனான உதயநிதி ஸ்டாலின் நீண்ட காலமாகவே அரசியலுக்கு வருவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் திரைப்படத் துறையில் தயாரிப்பு பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வந்த அவர் சூர்யாவுடன் ஒரே ஒரு படத்தில் அதுவும் கடைசி காட்சியில் மட்டும் நடித்தார்.

அடுத்த பிறந்த நாளில் அமைச்சர்! நாளைய திமுக தலைவர் 'உதயநிதி ஸ்டாலின்’!ஆரூடம் சொல்லும் அன்பில் மகேஷ்

As DMK Youth Secretary and Tamil Nadu Chief Minister Stalin's son Udayanidhi Stalin is celebrating his birthday today, talks of making him a minister have sprung up again. While his friend and minister Anbin Mahesh Poiyamozhi has repeatedly spoken about this.. What is Udayanidhi's response?