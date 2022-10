1987 டூ 2022.. அதிமுக பிளவின் போது சபாநாயகர்கள் எடுத்த பரபரப்பு முடிவுகள் என்ன? ஓர் அலசல்!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: அதிமுகவில் பிளவுகள் ஏற்பட்ட போதெல்லாம் சபாநாயகராக இருந்தவர்கள் எடுத்த முடிவுகள் குறித்த எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டிருந்ததை பார்க்கலாம்.

அதிமுக எனும் அரசியல் கட்சி எம்ஜிஆரால் 1972 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 17ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டது. இந்த கட்சியின் நிறுவனத் தலைவர் எம்ஜிஆர். கட்சி தொடங்கிய 5 ஆண்டுகளிலேயே அதாவது 1977 ஆம் ஆண்டு தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சியை பிடித்தது. இதையடுத்து மீண்டும் 1984 ஆம் ஆண்டு அதிமுக மீண்டும் தமிழகத்தில் ஆட்சியை பிடித்தது. இந்த நிலையில் எம்ஜிஆர் 1987 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 24 ஆம் தேதி மறைந்தார். இதையடுத்து அதிமுக ஜெயலலிதா அணி- ஜானகி அணி என இரண்டாக பிளவுப்பட்டது.

அப்போது ஜானகி அம்மாளுக்கு ஏகோபித்த ஆதரவு இருந்ததால் 1988 ஆம் ஆண்டு முதல்வராக ஜானகி பதவியேற்றுக் கொண்டார். ஆனால் 23 நாட்கள் மட்டுமே முதல்வராக பதவியேற்றார் ஜானகி. இந்த நிலையில் அப்போதைய சபாநாயகராக இருந்த பிஎச் பாண்டியன், ஜெயலலிதாவுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்ட 30 எம்எல்ஏக்களை பேரவையிலிருந்து நீக்கி உத்தரவிட்டார். மேலும் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என ஜெயலலிதா, சபாநாயகர் பி.எச். பாண்டியனிடம் கோரிக்கை விடுத்த போது அதை பி எச் பாண்டியன் நிராகரித்தார்.

