முதல்வருக்கு துரைமுருகன் சிக்னல்! சபாநாயகரை பார்த்த ஸ்டாலின்! கோபமாக வெளியேறிய ஆளுநர்! நடந்தது என்ன?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உரையை படித்துக் கொண்டிருந்த போதே அவர் முழுமையாக உரையை படிக்கவில்லை என முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சர் துரைமுருகன் சிக்னல் கொடுத்தார். முதல்வரும் சபாநாயகரையே பார்த்தார். பிறகு சட்டசபை செயலாளரை அழைத்தார்.. அதன் பிறகுதான் கோபத்துடன் ஆளுநர் வெளியேறினார். தமிழ்நாடு சட்டசபை கூட்டத் தொடரில் என்னதான் நடந்தது?

தமிழ்நாடு சட்டசபை கூட்டத் தொடர் நேற்றைய தினம் ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கியது. இந்த ஆண்டு முதல் காகிதம் இல்லா ஆளுநர் உரை என்பதால் அனைவருக்கும் ஆளுநர் உரையின் நகல் டேப்பில் கொடுக்கப்பட்டது. ஆளுநர் உரையை படிக்கத் தொடங்கியதும் சில இடங்களில் இருந்த தமிழ்நாடு என்ற வார்த்தையை படித்துவிட்டார்.

ஆனால் பல இடங்களில் தமிழ்நாடு அரசு என்பதற்கு பதிலாக அதாவது Tamilnadu Government என்பதற்கு பதிலாக This Government என்றே வாசித்தார். பின்னர் 3 ஆவது பக்கத்தில் 3ஆவது பாயிண்டை படிக்கும் போதுதான் அவையில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது.

ஆவேசமான முதல்வர்.. ஆக்ரோஷமான கட்சிகள்.. ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கு எதிராக கொந்தளிப்பு

English summary

Do You know why the Tamilnadu Governor R.N.Ravi walked out from the assembly session when CM Stalin addressing?