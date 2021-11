ஆஹா ஜிப் போட்ட பையில் பொங்கல் பரிசு.. பையில் இடம் பெற்ற முக்கிய வாசகம்!.. பாராட்டு மழையில் அரசு!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வழங்கப்படவுள்ள பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் முதல்வர் படம் இடம் பெறவில்லை. மாறாக கொரோனா விழிப்புணர்வு வாசகம் அச்சிடப்பட்டுள்ளது.

திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்றவுடன் கொரோனா நிவாரணமாக ரூ 4000 இரண்டு தவணைகளாக வழங்கியது. மேலும் கொரோனா நிவாரணமாக 14 மளிகை பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பையும் வழங்கியிருந்தது.

இது பொதுமக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. இந்த நிலையில் பொங்கலுக்கும் அரசு சார்பில் 20 மளிகை பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பு வழங்கப்படுகிறது.

