அவையில் ஒலித்த குறுகிய சத்தம்.. திடீர்னு அவரை கூப்பிட்ட ஆளுநர்! சட்டென முகம் மாறி! அடுத்த சம்பவம்!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தமிழக சட்டசபையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசிக் கொண்டிருந்த போது தனது தனிச் செயலாளரிடம் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி என்ன பேசினார் என்பது குறித்து தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தமிழ்நாடு சட்டசபையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் தீர்மான நகலை வாசித்துக் கொண்டிருந்த போது திடீரென ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி வெளியேறியது எப்படி என்றும் இறுக்கமான முகத்துடன் அவர் வெளியேறியது எப்படி என்பதும் பலரது கேள்வியாக உள்ளது.

நேற்றைய தினம் என்ன நடந்தது. ஆளுநர் எப்படி வெளியேறினார் என்பதை பிளாஷ்பேக்குடன் பார்க்கலாம். அவை சரியாக நேற்று காலை 10 மணிக்கு தொடங்கியது. ஆளுநர் ரவி சட்டசபைக்குள் வந்தவுடன் அவருக்கு அனைவரும் எழுந்து நின்று வணக்கம் தெரிவித்தனர்.

முதல்வருக்கு துரைமுருகன் சிக்னல்! சபாநாயகரை பார்த்த ஸ்டாலின்! கோபமாக வெளியேறிய ஆளுநர்! நடந்தது என்ன?

English summary

how did Governor know about CM Stalin passed resolution against his speech? Here are some details.