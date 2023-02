சிசிடிவி காட்சிகள் சொல்வது என்ன?.. வாணி ஜெயராம் மரணத்தில் சந்தேகம் இல்லை.. பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை

வாணி ஜெயராம் இறப்பில் சந்தேகம் இல்லை என முதல்கட்ட பிரேத பரிசோதனையில் தகவல்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: பிரபல பாடகி வாணி ஜெயராமின் இறப்பில் சந்தேகம் இல்லை என பிரேத பரிசோதனையின் முதற்கட்ட அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பிரபல பின்னணி பாடகி வாணி ஜெயராம், இதுவரை பாடாத மொழியே இந்தியாவில் இல்லை என சொல்லும் அளவுக்கு 19 மொழிகளில் பாடியுள்ளார். தமிழகத்தின் வேலூரில் பிறந்த இவர், தமிழில் பாடுவதற்கு முன்பு இந்தியில்தான் பாடினார்.

இவர் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள ஹாடோஸ் சாலையில் வசித்து வந்தார். இவரது கணவர் ஜெயராம் கடந்த இரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இறந்துவிட்டார். இவர்தான் தனது மனைவியை எப்படியாவது பாடகியாக்க வேண்டும் என மும்பைக்கு அழைத்து சென்றார்.

பின்னணி பாடகி வாணி ஜெயராமின் உடல் பெசன்ட் நகரில் இன்று தகனம்! திரைத்துறையினர் ஏராளமானோர் அஞ்சலி

English summary

There is no suspicious in Vani Jayaram's death. Autopsy preliminary reports says that she had hit in 2 feet table and had head injury.