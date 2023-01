“ஜாக்கிரதை” இளைஞர்களே.. பெருகும் இளம் மரணங்கள்! ஜிம்முக்கு போகலாமா? இதய பிரச்சனையை கண்டறிவது எப்படி?

Chennai

சென்னை: இதய பிரச்சனைகளின் காரணமாக இளம் வயது மரணங்கள் சமீப காலங்களாக அதிகரித்து வரும் நிலையில், மாரடைப்பு என்றால் என்ன? இதய முடக்கம் என்றால் என்ன? இதய பிரச்சனைகளின் காரணமாக ஏற்படும் இளம் வயது மரணங்களை தவிர்ப்பது எப்படி? என்பன போன்ற பல்வேறு காரணங்களை விரிவாக விளக்கி இருக்கிறார் பொதுநல மருத்துவர் பரூக் அப்துல்லா.

இதுகுறித்து பேஸ்புக்கில் பதிவிட்டு உள்ள அவர், "முதலில் மாரடைப்பு மற்றும் இதய முடக்கம் / செயலிழப்பு ஆகியவற்றுக்கான வித்தியாசத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். மாரடைப்பு (MYOCARDIAL INFARCTION) என்பது இதயத்தின் தசைகளுக்கு ரத்த ஓட்டத்தை அளிக்கும் தமனிகளில் அடைப்பு ஏற்படுவது.

இதய முடக்கம் / செயலிழப்பு என்பது CARDIAC ARREST. இதில் ரத்த நாள அடைப்பு மரணத்திற்கு காரணமன்று. மாறாக இதயத்தின் நார்மலான துடிப்புக்கான இயங்குவியல் மற்றும் அதற்கு சக்தி தரும் மின்சார சர்க்யூட்டில் ஏற்படும் பிரச்சனையில் நிகழ்வதாகும்.

