என்னா வேகம்? சீட் ஷேரிங்கே நடக்குதாம்.. டெல்லி போன டாப் தலைகள்.. பாஜக கேட்ட ‘நம்பர்’.. ஷாக் ஈபிஎஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக குழப்பத்திற்கு மத்தியில், 2024 தேர்தலைக் குறிவைத்து, 'தொகுதி பங்கீடு' லெவலுக்கு அதிரடியாக வேலையில் இறங்கிவிட்டதாம் பாஜக தலைமை.

பாஜக தலைமையில் ஒருங்கிணைந்த அதிமுக, அமமுக, தேமுதிக, புதிய தமிழகம், இந்திய ஜனநாயக கட்சி, புதிய நீதிக்கட்சி மற்றும் இதர முக்கிய கட்சிகளையும் சேர்த்து வலுவான கூட்டணி அமைக்க வேண்டும் என்பது தான் பாஜகவின் நோக்கமாக இருக்கிறது.

ஓபிஎஸ்ஸுக்கு சம அதிகாரம் கொடுத்து, மீண்டும் இணைந்து செயல்பட ஈபிஎஸ் தயாராக இல்லாத நிலையிலும், ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இருவரும் இணைந்த அதிமுகவுக்கு 20 சீட் என மனக் கணக்கு போட்டிருக்கிறதாம் பாஜக.

தங்களிடம் 20 சீட்களை கொடுத்துவிட வேண்டும் என்றும், அமமுக, தேமுதிக மற்றும் சில சிறிய கட்சிகளுக்கு நாங்களே சீட் ஒதுக்கிவிடுவோம் என்றும் ஜரூராக இறங்கியிருக்கிறதாம் டெல்லி பாஜக.

”சிறந்த நடிகரின் பட ரிலீஸ்-க்கு முதல்நாள்.. நாங்கள் செய்த உதவி” ரகசியம் பகிர்ந்த எடப்பாடி பழனிசாமி!

English summary

Amidst the AIADMK chaos, BJP leadership has started working on the 'seat sharing' level, targeting 2024 lok sabha elections. BJP has negotiating they should be given 20 seats and we will reserve seats for AMMK, DMDK and small parties.