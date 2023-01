பாஜக ‘பிட்ச்’ டெஸ்ட்.. ‘தலை’ விட்டுக் கொடுப்பாரோ? அண்ணாமலை இமேஜ் ‘டேமேஜ்’.. சொல்றது யாருனு பாருங்க!

Chennai

சென்னை : பாஜக கொங்கு மண்டலத்தில் தமது வலிமையைச் சோதித்துப் பார்ப்பதற்காக ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் களமிறங்கக்கூடும் என்ற பேச்சுகள் உலவத் தொடங்கியுள்ளன. அதேசமயம், பாஜக ஆதரவாளரான சுமந்த் சி ராமன், இடைத்தேர்தலில் பாஜகவுக்கு மோசமான ரிசல்ட் கிடைத்தால் அண்ணாமலையை சுற்றி கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கும் இமேஜ் நிச்சயமாக அடிவாங்கும். இதனால், பாஜக இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் முடிவை எடுத்து சூடு போட்டுக் கொள்ளாது எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பாஜக சார்பில் முக்கிய தலைவர்கள் கொங்கு மண்டலத்தில் போட்டியிட இருப்பதால், அதற்கு 'பிட்ச்'சை பரிசோதிக்கும் வகையில் இந்த இடைத்தேர்தலை பாஜக பயன்படுத்தக்கூடும் என்ற பேச்சுகள் எழுந்துள்ளன.

ஏற்கனவே தமாகா போட்டியிட்ட தொகுதி என்பதால், பாஜக அங்கு களமிறங்குவது எளிதானது என்ற கருத்தும் வைக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், அரசியல் விமர்சகரான சுமந்த் சி ராமன் ஒரு டிவி விவாதத்தில் இதுபற்றி தனது பார்வையை முன்வைத்துள்ளார்.

English summary

Rumors have started doing the rounds that BJP may contest the Erode East by-election to test its strength in the Kongu region. On the other hand, A bjp supporter Sumanth C Raman said that, "If the BJP gets a bad result in the by-elections, Annamalai's image will suffer, So, BJP will not contest."