சல்லி சல்லியா போச்சே.. டோட்டலா எகிறிய எடப்பாடி "கிராஃப்".. ஆமா யாருப்பா அந்த 4 பேர்.. அப்ப அவ்ளோதானா

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: ஓரிரு நாட்களிலேயே எடப்பாடி பழனிசாமியின் செல்வாக்கு உயர தொடங்கிவிட்டது.. அதிலும் தென்மண்டலத்தில் உயர தொடங்கிவிட்டது.. அதிலும் முக்குலத்தோர் மத்தியில் உயர தொடங்கிவிட்டது.. எப்படி?

அதிமுகவை பொறுத்தவரை தற்போது நீதிமன்ற தீர்ப்பு ஒன்றையே நம்பி உள்ளது.. ஒவ்வொரு முறையும், ஓபிஎஸ், எடப்பாடி பழனிச்சாமி என இரு தரப்புக்கும் ஆதரவுகள் மாறி மாறி கிடைத்துவரும், சுப்ரீம்கோர்ட் என்ன சொல்ல போகிறது என்பதுதான், இவர்களின் வருங்கால அரசியலை தீர்மானிக்க கூடியதாக உள்ளது.

இதனிடையே, ஓபிஎஸ் தன்னுடைய பலத்தை பெருக்கி கொள்ளும் முயற்சியில் இறங்கி உள்ளார்.. எடப்பாடி பழனிசாமியோ, தனக்கிருக்கும் பலத்தை இழந்துவிடக்கூடாது என்பதில் முனைப்பு காட்டி வருகிறார்.

அதிமுக பொதுக்குழு-ஓபிஎஸ் மேல்முறையீடு செய்தால் எங்கள் தரப்பு வாதங்களையும் கேளுங்க-இபிஎஸ் கேவியட் மனு

English summary

Does Edapadi palanisamy get full support in southern regions and what will OPS do the next எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தற்போது தென்மண்டலத்தில் ஆதரவுகள் கூடி வருகிறதாம்