Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அரசியல் களத்தில் அதிரடி வெடி வீசத் தொடங்கி இருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி. ஈபிஎஸ்ஸின் சமீபத்திய நகர்வுகளுக்குப் பின்னணியில் தீர்க்கமான திட்டங்கள் இருக்கின்றன என்கிறார்கள் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

ஆட்சியில் இருந்த நான்கரை ஆண்டு காலம், எதிர்க்கட்சித் தலைவராக கடந்த ஒன்றரை ஆண்டு காலம் என 6 ஆண்டுகளாக பாஜகவை எதிர்த்துப் பேசத் துணிந்திராத எடப்பாடி பழனிசாமி, தற்போது பாஜவை எதிர்க்கத் தொடங்கி இருக்கிறார்.

பாஜகவின் கூட்டணி கணக்குகளுக்கு உடன்படாமல் இருந்து வரும் ஈபிஎஸ், பாஜகவின் 2 முக்கியமான வியூகங்களையும் நிராகரித்துள்ளார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை சேர்த்துக் கொள்ள முடியாது என உறுதியாகச் சொன்ன எடப்பாடி பழனிசாமி, டிடிவி தினகரனை கூட்டணியில் சேர்க்கவும் வாய்ப்பில்லை எனக் கூறி பாஜகவை திரும்பிப் பார்க்க வைத்திருக்கிறார்.

அமித்ஷா வரும்போதெல்லாம் போய் சந்திக்கணுமா? 'நாங்க பிரதான எதிர்க்கட்சி’ - சீறிய எடப்பாடி பழனிசாமி!

English summary

Edappadi Palaniswami is starting to burst into action. EPS, which has been disagreeing with BJP's alliance calculations, has also rejected 2 important plans of BJP. Edappadi Palaniswami, who firmly stated that O.Panneerselvam cannot be included, has told now there is no chance of including TTV Dinakaran in the alliance.