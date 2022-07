இளையராஜாவின் "தாமரை".. 10 பைசா செலவு செய்தாரா.. பாஜக பிளான் இதுதான்.. போட்டுடைத்த கே.ராஜன்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: இளையராஜா, இந்த பதவியை வைத்துக்கொண்டு என்ன செய்யப்போகிறார்? இதுவரை தலித் மக்களுக்காக இளையராஜா ஒரு பத்து பைசா கூட செலவு செய்தவர் கிடையாது.. அவர் இதுவரை எந்த பட்டியலினத்து மக்களுடனும் சேர்ந்தவர் கிடையாது.. எனவே இளையராஜாவுக்கு எம்பி பதவி கொடுக்கலாம், அதனால் பாஜகவுக்கு ஓட்டு கிடைக்கும் என்றெல்லாம் எதிர்பார்க்க கூடாது" என்று கே.ராஜன் கூறியுள்ள கருத்து இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

விரைவில் எம்பி தேர்தல் நடக்க போகிறது.. இதற்காக தேசிய கட்சிகள் தயாராகி வருகின்றன.. இதில் பாஜகதான் முதல்நபராக வியூகங்களை வகுத்து வருகிறது.

ஹைதராபாத்தில் பாஜகவின் தேசிய செயற்குழு கூட்டத்தில் அமித்ஷாவின் பேச்சு, தென் மாநிலங்களை திரும்பி பார்க்க வைத்தது.

Does ilayaraja benefit Dalit people and How is he going to use the mp post, asks k rajan இளையராஜாவுக்கு எம்பி பதவி குறித்து கே ராஜன் தன்னுடைய கருத்தை தெரிவித்துள்ளார்