ஓபிஎஸ்ஸுக்கு கிடைத்த துருப்பு.. ‘டெல்லியில் திசைகாட்டி’.. கடைசி வரை 3.. விட்றாதீங்க.. பரபர ஆலோசனை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடந்த விசாரணையின்போது நீதிபதிகள் சொன்ன ஒரு விஷயத்தைக் கேட்டு ஓ.பன்னீர்செல்வம் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்திருக்கிறாராம். இதையடுத்து நேற்று தனது ஆதரவாளர்கள், சட்ட வல்லுநர்களுடன் ஆலோசித்தார்.

நீதிபதிகள் ஆரம்பத்தில் என்ன கருத்தில் இருக்கிறார்களோ அதையொட்டியே தீர்ப்புகள் வருகின்றன. அந்தவகையில் பார்த்தால் நம் கை முதல் நாளே ஓங்கி இருக்கிறது என ஸ்வீட்டான செய்தியை ஓபிஎஸ்ஸுக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள் அவரது தரப்பினர்.

அதாவது, யார் பக்கம் எத்தனை தலைகள் என்பதெல்லாம் இருக்கட்டும், சட்ட விதிகள் பின்பற்றப்படுகிறதா என்பது முக்கியம் என சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதிகள் கூறிய கருத்து இந்த வழக்கு செல்லும் திசையைக் காட்டியுள்ளதாக உற்சாகமாகியுள்ளது ஓபிஎஸ் டீம்.

நேற்று நடந்த அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கு விசாரணைக்குப் பிறகு சட்ட வல்லுநர்கள், ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசனை நடத்திய ஓ.பன்னீர்செல்வம், அவர்கள் சொன்னதைக் கேட்டு உற்சாகமாகி இருக்கிறாராம்.

பன்னீர்செல்வம் என் கையை நீட்ட சொன்னார்.. நானும் நீட்டினேன்.. அப்ப திடீர்னு

English summary

O.Panneerselvam consulted legal experts and supporters after the hearing of AIADMK general committee case yesterday, is excited to hear what they have to say. The judges said that the heads are not important, the rules of law are important, which is in favor of the OPS side.