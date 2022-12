டாப் ‘தளபதி’யின் போக்கில் மாற்றம்.. அப்படி ஒரு ‘ஐடியா’! பதறிப்போன ஓபிஎஸ்! என்ன ரூட் மாறுது?! போச்சா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு கரமும், குரலுமாக இருந்து வரும் டெல்டா புள்ளியின் போக்கில் சமீபகாலமாக மாற்றங்கள் தென்படத் தொடங்கி இருப்பதால் ஓபிஎஸ் தரப்பு அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளதாம். ஓபிஎஸ்ஸே அவர் மீது அப்செட்டில் இருப்பதாகவும் தகவல்கள் பரபரக்கின்றன.

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக ஓ.பன்னீர்செல்வம் முழு வேகத்தோடு முஷ்டி முறுக்குவதற்கு, இந்த டெல்டா புள்ளி கொடுத்த பலம் ஒரு முக்கியமான காரணம்.

எடப்பாடி பழனிசாமியை எதிர்த்து 5 மாதங்களாக ஓபிஎஸ் போராடி வரும் சூழலில், அந்த டெல்டா புள்ளி, திமுக பக்கம் சாய்வதைப் போன்ற தோற்றம் ஏற்பட்டு வருகிறதாம்.

சமீபத்தில் ஒரு ஆலோசனைக் கூட்டத்தின்போது, எடப்பாடி பழனிசாமியை வீழ்த்த எம்.பி தேர்தலில், அவர்கள் தரப்பு நிற்கும் இடங்களில் எல்லாம் நாம் திமுகவை ஆதரிக்க வேண்டும் எனப் பேசி இருக்கிறாராம் அவர்.

According to the sources, O.Panneerselvm faction's top leader's way changed, he is talking with DMK Minister. Because of this OPS upset with him.