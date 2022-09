"கேம் ஓவர்".. ஆசை ஆசையாய் பாஜக.. "ஆளுநர்" ரஜினி கன்பார்ம்.. எங்கே தெரியுமா? இந்தா கிளம்பிட்டாங்கல்ல

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: ரஜினிகாந்த் ஆளுநராக போகிறார் என்று தகவல்கள் வட்டமடித்து கொண்டிருக்கும்நிலையில், அவர் எந்த மாநிலத்துக்கு ஆளுநராக போக போகிறார் என்ற செய்திகளும் கிளம்பி உள்ளன.

விரைவில் எம்பி தேர்தல் வரஉள்ளது.. இதற்காக தமிழகத்தை நோக்கி இப்போதே மேலிட பாஜக காய் நகர்த்த துவங்கிவிட்டது.

இதனிடையே, சமீபத்தில் ஆளுநரை ராஜ்பவனில் ரஜினி திடீரென சந்தித்து பேசியிருந்தார்.. அரசியல் காரணங்களுக்காக பேசினேன் என்று வெளிப்படையாக சொன்ன ரஜினி, அவைகள் என்ன என்பதை கூற மறுத்துவிட்டார்..

English summary

Does Rajinikanth support BJP and Is he going to become the Governor of Karnataka state ரஜினிகாந்த்தை கர்நாடக கவர்னர் ஆக்கும் முயற்சியில் பாஜக தலைவர்கள் ஈடுபட்டு வருகிறார்களாம்