அந்த ஒரு வார்த்தை.. பரபரப்பை கிளப்பும் சசிகலா.. உண்மையில் அதுதான் திட்டமோ? தகித்து நிற்கும் அதிமுக!

Chennai

சென்னை: அதிமுகவில் இபிஎஸ் - ஓபிஎஸ் இடையில் மறைமுக மோதல் நடந்து கொண்டு இருக்கும் நிலையில்தான் தற்போது சசிகலா பேசியதாக ஆடியோ ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. சசிகலாவின் பேசியதாக கசிந்து இருக்கும் இந்த ஆடியோவில் முக்கியமான விஷயம் ஒன்றை அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். அவரின் அரசியல் ஆட்டமே இந்த விஷயத்தை நம்பித்தான் இருக்கும் என்கிறார்கள்!

பரப்பன அக்ரஹார சிறையில் இருந்து வெளிய வந்த பின் தமிழக அரசியலில் பெரிய மாற்றங்களை நிகழ்த்துவார், புதிய புயலை அரசியலில் ஏற்படுவதுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட சசிகலா, தேர்தலுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பாக அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கி இருக்க போவதாக அறிவித்தார்.

அரசியலை விட்டு விலகுவேன் என்று அறிவிக்காமல், ஒதுங்கி இருக்க போகிறேன் என்று கூறினார், அதோடு ஜெயலலிதாவின் உண்மையான ஆட்சி தமிழகத்தில் அமைய வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டார்.

Does Sasikala plan to return to AIADMK after Covid 19 wave. Sources say that she is in talk with some AIADMK MLAs for her comeback.