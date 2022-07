காலை உணவை தவிர்க்காதீர்கள்..நன்றாக சாப்பிட்டால் தன்னம்பிக்கையோடு படிக்கலாம் - முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பள்ளி மாணவர்கள் காலை சிற்றுண்டி உணவை தவிர்க்க வேண்டாம் என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் கேட்டுக்கொண்டார். 1 முதல் 5ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு காலை சிற்றுண்டி வழங்கும் திட்டத்திற்கான அரசாணையில் கையெழுத்து போட்டிருப்பதாகவும் முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

பள்ளி மாணவர்களுக்கு உடல்நலம், மனநலம் சார்ந்த விழிப்புணர்வு ஊர்தியை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னை அசோக்நகர் மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளியில் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.

இந்த விழாவில் முதலமைச்சருடன் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, அமைச்சர்கள் மா.சுப்பிரமணியன், சேகர்பாபு, சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலாளர் காகர்லால் உஷா, பள்ளிக்கல்வித்துறை ஆணையர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றுள்ளனர்.

English summary

Chief Minister M.K. Stalin asked school students not to skip breakfast. Chief Minister Stalin also said that he has signed the decree for providing breakfast to the students of class 1 to 5.