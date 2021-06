ஆட்சி மாறியும் காட்சி மாறலையே... டாஸ்மாக் திறப்புக்கு டாக்டர் ராமதாஸ், டிடிவி தினகரன் கண்டனம்

Chennai

சென்னை: கொரோனா நிவாரண நிதியாக ரூ.2,000 வழங்கிவிட்டு, மறுபுறம் அதைப் பறிக்கும் நோக்குடன் மதுக்கடைகளைத் திறப்பது எந்த வகையில் நியாயம்? என்று பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். கடந்த ஆட்சியில் இத்தகைய போக்கை விமர்சித்த திமுக இப்போது அதே தவறைச் செய்யலாமா? ஆட்சி மாறியும் காட்சி மாறவில்லையே! என்றும் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் காரணமாக மூடப்பட்டிருந்த டாஸ்மாக் கடைகள் வரும் 14ஆம் தேதி முதல்

திறக்கப்பட உள்ளன. கொரோனா தொற்று அதிகம் உள்ள 11 மாவட்டங்கள் தவிர மீதமுள்ள 27 மாவட்டங்களில் டாஸ்மாக் கடைகள் செயல்படலாம் என அரசு அறிவித்துள்ளது.

பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமாதாஸ் தனது ட்விட்டர் பதிவில், தமிழ்நாட்டில் தினசரி கொரோனா வைரஸ் பரவல் குறையும் விகிதம் கடந்த 4 நாட்களாகப் படிப்படியாகச் சரிந்து வருகிறது. இத்தகைய சூழலில் மதுக்கடைகளைத் திறப்பது கொரோனா வைரஸ் பரவல் அதிகரிப்பதற்கே வழிவகுக்கும் என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

லாக்டவுன் ஜூன் 21 வரை நீட்டிப்பு.. டாஸ்மாக் இயங்க அனுமதி.. என்னென்ன தளர்வு அறிவிப்பு.. முழு லிஸ்ட்!

English summary

In what sense is it fair to open a Tasmac shop with the intention of snatching away Rs 2,000 from the Corona relief fund? That has been questioned by the founder of PMK Dr. Ramdas. Can the DMK, which criticized such a trend in the previous regime, make the same mistake now? The regime change scene has not changed! Has also posted on his Twitter page.